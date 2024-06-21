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Kaçkar Dağları'nda endemik bitki türleri çiçek açtı

AA ahaber.com.tr
Giriş: 21.06.2024 10:18
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Kaçkar Dağları’nda endemik bitki türleri çiçek açtı

Kaçkar Dağları'nın 2 bin metre ve üstündeki yaylalarda havanın ısınmasıyla meralar yeşerdi. Rize'de yaylalarda açan çiçekler, görenleri hayran bırakıyor.

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