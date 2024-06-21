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İzmir'e kruvaziyerle 1143 turist geldi

Pınar Özenç ahaber.com.tr
Giriş: 21.06.2024 11:08
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İzmir’e kruvaziyerle 1143 turist geldi

İzmir Limanı'na, Marshall Adaları bayraklı "Vista" adlı kruvaziyer demir attı. "Vista", akşam saatlerinde Ege adalarına hareket edecek.

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