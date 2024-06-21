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Edirne'de 25 dekarlık buğday ekili alan yandı

Tülay Ayçiçek ahaber.com.tr
Giriş: 21.06.2024 11:04
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Edirne’de 25 dekarlık buğday ekili alan yandı

Edirne'de hasat edilmemiş buğday tarlalarında çıkan yangınlarda 25 dekar alan zarar gördü. Öte yandan Yeniimaret Mahallesi'ndeki otluk alanda çıkan yangın da itfaiye ekiplerince söndürüldü.

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