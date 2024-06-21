21 Haziran 2024, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

Iğdır'da yayla kan gölüne döndü! 28 yaralı var

ahaber.com.tr AA
Giriş: 21.06.2024 21:56
ABONE OL
Iğdır’da yayla kan gölüne döndü! 28 yaralı var

Iğdır'ın Tuzluca ilçesinde yaylacılar arasında çıkan tartışma büyüdü ve kavgaya dönünce kan aktı. Silahlı kavgada 28 kişi yaralandı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör