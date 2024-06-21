Haziran ayında şaşkına çeviren görüntüler! O ilimizdeki tüneller görenleri şoke etti
Yaz aylarına girdik ancak o ilimizden gelen görüntüler herkesi şaşkına çevirdi. Yaz aylarında beyaz ve dev tüneller 8 metreye kadar çıkıyor ve görenler gözlerine inanamıyor.
Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki 3 bin 500 rakımda yer alan İkiyaka Dağları'nda haziran ayına rağmen kalınlığı 8 metreyi bulan karda yürütülen yol açma çalışmaları devam ediyor.
BEYAZ ÖRTÜYLE MÜCADELE DEVAM EDİYOR
Hakkari İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği ve Yüksekova İlçe Özel İdare Müdürlüğü Şantiye Şefliği ekipleri, ilçe merkezine 40 kilometre uzaklıkta bulunan İkiyaka Dağlarında yer alan yolda karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.
8 METREYE KADAR UZANIYOR
Yer yer 8 metreyi bulan kar kütleleri nedeniyle zaman zaman zor anlar yaşayan ekipler, kepçe ile açamadıkları alanlarda ise ekskavatör kullanıyor.
Haziran ayına rağmen tünelleri andıran karlı yolları görenler hayretler içerisinde kalırken, bir yandan da hatıra fotoğrafı çektiriyor. Bölgede çalışmaların devam edeceğini ifade eden karla mücadele ekipleri, haziran ayında Yüksekova'nın birçok bölgesinde karla mücadele çalışmasının devam ettiğini belirtti.
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