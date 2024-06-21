Haziran ayında şaşkına çeviren görüntüler! O ilimizdeki tüneller görenleri şoke etti

Haziran ayına rağmen tünelleri andıran karlı yolları görenler hayretler içerisinde kalırken, bir yandan da hatıra fotoğrafı çektiriyor. Bölgede çalışmaların devam edeceğini ifade eden karla mücadele ekipleri, haziran ayında Yüksekova'nın birçok bölgesinde karla mücadele çalışmasının devam ettiğini belirtti.

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