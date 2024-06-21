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Esenyurt'ta düşürdüğü tespihi almaya çalışırken mazgala düşerek yaralandı

İHA ahaber.com.tr
Giriş: 21.06.2024 14:14 Güncelleme: 21.06.2024 14:14
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Esenyurt’ta düşürdüğü tespihi almaya çalışırken mazgala düşerek yaralandı

Esenyurt'ta bir kişi mazgala düşen tespihini almaya çalışırken mazgalın içine düştü. Düştüğü yerde mahsur kalan vatandaş, itfaiye ve sağlık ekiplerinin uzun uğraşları sonucu kurtarıldı. O anlar çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

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