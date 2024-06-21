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Edirne ve Kırklareli'nde 33 düzensiz göçmen yakalandı

ahaber.com.tr AA
Giriş: 21.06.2024 14:22
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Edirne ve Kırklareli’nde 33 düzensiz göçmen yakalandı

Edirne ve Kırklareli'nde yasa dışı yollarla yurda girdiği tespit edilen 33 yabancı uyruklu yakalandı. Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

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