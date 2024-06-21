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Çanakkale'de 21 düzensiz göçmenin yakalandı! 3 şüpheli tutuklandı

ahaber.com.tr AA
Giriş: 21.06.2024 14:23
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Çanakkale’de 21 düzensiz göçmenin yakalandı! 3 şüpheli tutuklandı

Çanakkale'de polis ve sahil güvenlik ekiplerince düzenlenen operasyonda 21 düzensiz göçmen yakalandı. Afganistan uyruklu 21 düzensiz göçmenin yakalandığı operasyonda, tekneye el konuldu.

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