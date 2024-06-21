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Trakya'da sıcak hava etkisini sürdürdü

ahaber.com.tr AA
Giriş: 21.06.2024 14:30
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Trakya’da sıcak hava etkisini sürdürdü

Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli'nde sıcak hava hayatı olumsuz etkiledi. Hava sıcaklığının 35 derece ölçüldüğü Edirne'de vatandaşlar, gölgelik alanlarla park ve bahçelerde dinlendi.

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