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Balıkesir'de silahlı kavga: 2 ölü

İHA ahaber.com.tr
Giriş: 21.06.2024 14:43 Güncelleme: 21.06.2024 14:43
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Balıkesir’de silahlı kavga: 2 ölü

Balıkesir'in Edremit ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavdaga 2 kişi hayatını kaybetti. Kavga anları saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

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