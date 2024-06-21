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Aydın'da tarihi eser kaçakçılarına geçit verilmiyor

ahaber.com.tr İHA
Giriş: 21.06.2024 14:41
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Aydın’da tarihi eser kaçakçılarına geçit verilmiyor

Aydın'ın Karacasu ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan denetimler esnasında araç içerisinde tarihi eser aramak için kullanılan cihazların görülmesi üzerine birtakım cihazlar ele geçirilirken, 1 şüpheli şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.

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