Turistik Tatvan Treni ilk seferini 24 Haziran’da yapacak! Bakan Abdulkadir Uraloğlu detayları duyurdu





Uraloğlu, TCDD Taşımacılık AŞ Genel Müdürlüğü tarafından işletilen başta Turistik Doğu Ekspresi olmak üzere Turistik Erzurum Kars Bölgesel Treni ve Turistik Diyarbakır Treni ile seyahat eden binlerce yolcunun güzel anılar biriktirdiğini belirterek, şu değerlendirmede bulundu: "Eşsiz coğrafyalarda süzülen turizm elçisi trenlerimiz turizme alternatif sunarak, geçtiği illerin ekonomisine de katkı sağlıyor. Ünü ülke sınırlarını aşan ve dünyanın en güzel rotalarından birisinde hizmet veren Turistik Doğu Ekspresi bunun en güzel örneklerinden. Turistik Tatvan Treni de tıpkı bu sezon seferlerini tamamlayan Turistik Diyarbakır Ekspresi gibi rotası üzerindeki birçok şehrimizin ekonomik, sosyal ve kültürel hayatına dokunarak güzergah boyunca tarihi ve kültürel değerlerle doğa harikası manzaraları görme imkanı sunacak."

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