Konya’da çok acı olay! Karşı şeride geçen otomobil dehşet saçtı: 4 ölü, 2 bebek yaralı

Her iki aracın da hurdaya döndüğü kazada Yusuf Yılmaz ve eşi Zeynep Yılmaz (27) ile diğer otomobilin sürücüsü Hüseyin Kart (30) ve eşi Şeyma Kart (29) hayatını kaybetti. Yılmaz çiftinin 6 aylık bebeği Meryem Hira Yılmaz ile Kart çiftinin kızı Nisan Kart (2) ise ağır yaralandı.