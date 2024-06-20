Konya'da çok acı olay! Karşı şeride geçen otomobil dehşet saçtı: 4 ölü, 2 bebek yaralı
Konya'da yoldan çıkarak karşı şeride geçen bir otomobil başka bir araçla çarpıştı. Feci kazada araçlarda bulunan sürücüler ve eşleri yaşamını yitirirken, 1'i 6 aylık diğeri 2 yaşında olan iki bebek ise yaralandı.
Konya'nın Karapınar ilçesinde otomobilin karşı şeride geçip başka otomobile çarptığı kazada sürücüler ve eşleri yaşamını yitirdi. Çiftlerin yaralanan 1'i 6 aylık, diğeri 2 yaşında olan bebekleri ise hastanede tedaviye alındı.
Kaza, saat 03.30 sıralarında Gaziosmanpaşa Mahallesi Ereğli Caddesi'nde meydana geldi. Yusuf Yılmaz'ın (30) kontrolünü yitirdiği 34 HR 0351 plakalı otomobil, karşı şeride geçerek Hüseyin Kart (30) idaresindeki 01 BJC 05 plakalı otomobile çarptı.
Her iki aracın da hurdaya döndüğü kazada Yusuf Yılmaz ve eşi Zeynep Yılmaz (27) ile diğer otomobilin sürücüsü Hüseyin Kart (30) ve eşi Şeyma Kart (29) hayatını kaybetti. Yılmaz çiftinin 6 aylık bebeği Meryem Hira Yılmaz ile Kart çiftinin kızı Nisan Kart (2) ise ağır yaralandı.
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Müge Anlı ile Tatlı Sert sezon finali ne zaman? 2024 ATV Müge Anlı programı hangi tarihte sezon finali yapacak?
- Ev hanımlarına erken emeklilik rotası oluştu! SGK'ya ödemelerin 3'te 1'i devletten: İşte aylık ödeme tablosu
- Tarım Kredi Market İNDİRİMLERİ BAŞLADI! Hafta sonu kataloğu şimdiden geldi: Kıyma, ayçiçek yağı, zeytin, peynir uygun fiyatlı satışta
- Kargolar bugün açık mı, çalışıyor mu? 20 21 Haziran PTT, ARAS, MNG kargo kapalı mı? İşte çalışma saatleri...
- Bankalar bugün açık mı, ne zaman açılacak? 20-21 Haziran'da bankalar çalışıyor mu? Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıf Bankası...
- IBAN'dan para transferinde yeni dönem! Sistem kökten güncellendi: EFT, havale, FAST artık...
- Öğretmen seminer takvimi 2024 | Öğretmen seminerleri ne zaman, kaç gün sürecek? meb.gov.tr... Öğretmen seminer yeri sorgulama ekranı!
- Emekliye temmuz zammı ortaya çıktı! SSK, Bağ-Kur'luya 4 formüllü maaş hesabı! A'dan Z'ye tablo: 10.000, 12.500, 14.250 TL alana...
- Babalar Günü'nde Babaları Ağlatacak Mesajlar! Resimli, Duygusal, Komik, Unutulmaz, Anlamlı Babalar Günü Sözleri: 2024'ün En İyileri
- Gizli Boya Kutusunu Görebilen Var mı? Dikkat Ustalarına Meydan Okuyoruz!
- LOKUM GİBİ KAVURMA TARİFİ | Düdüklüde gerçek kavurma nasıl yapılır? Yumuşacık, koyun, kuzu, dana kavurma püf noktası...
- Kurban Keserken okunacak dua ve tekbirler (Diyanet) | Kurban Keserken Tekbir nasıl getirilir? Dua nasıl okunur? Büyükbaş-Küçükbaş...