15 Temmuz’un 8. yıl dönümü öncesi FETÖ’den son bir atak! Türkiye-ABD ilişkilerine mektupla sabotaj girişimi

FETÖ'CÜLERİN TÜRKİYE'YE DÖNME ÇABALARI SÜRÜYOR

Mektupta yazılan talepler dikkate alındığında, örgüt mensuplarının Türkiye'ye dönme çabaları da göze çarpıyor. Mektuptaki taleplerden biri Fetullahçı Terör Ögütü'ne mensup tutukluların şartsız serbest bırakılarak işlerine geri dönmelerinin sağlanması. Örgüt mensupları, ABD Başkanı'na yazdıkları mektup ile 15 Temmuz'da yaptıkları kanlı darbe girişiminde hayatlarını kaybeden yüzlerce şehit ve gazi olan binlerce insanı akıllarına bile getirmeden "aklanmanın" yollarını arıyor.

FETÖ'cüler, ABD Başkanı Joe Biden'a yazdıkları mektubu henüz paylaşmadı. Örgüt mektubu paylaşmadan önce bir imza kampanyası düzenlemeye başladı. FETÖ, mektuba atılacak imzaların sayısının artması ile ABD Başkanı Biden üzerinde örgütün etkisini artırmayı hedefliyor.