15 Temmuz'un 8. yıl dönümü öncesi FETÖ'den son bir atak! Türkiye-ABD ilişkilerine mektupla sabotaj girişimi
Fetullahçı Terör Örgütünün, içindeki derin çatlağı gidermek için ABD Başkanı Joe Biden’a Türkiye’yi şikayet eden ve Biden’dan medet umduğunu gösteren bir mektup yazdığı ortaya çıktı.
Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgilere göre, FETÖ'nün içinden gelen itiraflar, Fetullah Gülen'in sağlık durumu ve başka bir eve kaçırılması örgüt içinde çatlağın daha da derinleşmesine neden oldu.
Örgüt mensupları kendi gündemini değiştirmek için şimdi de 15 Temmuz başarısız darbe girişiminin sekizinci yıl dönümüne günler kala ABD Başkanı Joe Biden'a bir mektup sunmaya hazırlanıyor. Üstelik hazırlanan mektupta ABD'li bazı kongre üyelerinin de katkısı var.
Son dönemlerde FETÖ içinde artan iç hesaplaşmalar, yapılan itiraflar ve örgüt elebaşı Fetullah Gülen'in hastalığı sonrası kaçırılma iddiaları örgüt içinde parçalanmalara neden oldu. Örgüt mensuplarındaki bağlılık ve inanış giderek azalmaya, kopuşlar yaşanmaya başlandı.
Örgüt üst yönetimi yaşanan bu parçalanmayı engellemek için her türlü çabayı gösterdi. Fetullah Gülen'in sağlık durumunun "iyi" olduğunu kanıtlamak için geçmiş tarihli fotoğraflar ve canlı olduğu söylenen görüntüler paylaşıldı. Örgüte mensup gazeteciler örgüt elebaşını ziyaret görüntülerini yayınladı.
İnandırıcılığını kaybeden FETÖ, şimdi de yeni bir yol arayışına girdi ve ABD Başkanı Biden'a Türkiye aleyhine mektup yazdı.
TÜRKİYE-ABD İLİŞKİLERİNİ ETKİLEMEYE ÇALIŞIYORLAR
FETÖ'cüler hazırladıkları mektupta, Türk hükümetine karşı yapmaya çalıştıkları darbe girişimine hiç değinmeden, örgüt mensuplarına yönelik "haksız politikalar" izlendiğine yer veriyor.
FETÖ'cüler, Türkiye'nin içişlerini ilgilendiren konulara da mektupta değiniyor. Örgüt mensupları, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi tarafından alınan Selahattin Demirtaş, Osman Kavala ve Yüksel Yalçınkaya kararları konusunda Türk hükümetini ABD Başkanı Biden'a şikâyet ediyor.
Mektupla, Türkiye ile ABD arasındaki ikili ilişkilere müdahale çabası dikkat çekiyor. ABD'nin Türkiye'ye yaklaşımının "insan hakları temelli" olması talep edilip, ABD Başkanı Bıden'ın Türk hükümetine baskı yapması isteniyor.
FETÖ'CÜLERİN TÜRKİYE'YE DÖNME ÇABALARI SÜRÜYOR
Mektupta yazılan talepler dikkate alındığında, örgüt mensuplarının Türkiye'ye dönme çabaları da göze çarpıyor. Mektuptaki taleplerden biri Fetullahçı Terör Ögütü'ne mensup tutukluların şartsız serbest bırakılarak işlerine geri dönmelerinin sağlanması. Örgüt mensupları, ABD Başkanı'na yazdıkları mektup ile 15 Temmuz'da yaptıkları kanlı darbe girişiminde hayatlarını kaybeden yüzlerce şehit ve gazi olan binlerce insanı akıllarına bile getirmeden "aklanmanın" yollarını arıyor.
FETÖ'cüler, ABD Başkanı Joe Biden'a yazdıkları mektubu henüz paylaşmadı. Örgüt mektubu paylaşmadan önce bir imza kampanyası düzenlemeye başladı. FETÖ, mektuba atılacak imzaların sayısının artması ile ABD Başkanı Biden üzerinde örgütün etkisini artırmayı hedefliyor.
NATO ZİRVESİ ÖNCESİ SON HAMLE
FETÖ, Temmuz 2024'te ABD'de yapılacak ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılacağı NATO Liderler Zirvesi öncesinde adeta "son kozunu" oynuyor. ABD Başkanı Bıden'a verecekleri mektubun NATO Liderler Zirvesi'nde de gündeme gelmesi için çalışmalar yapıyorlar. Türkiye'ye karşı kara propaganda yaparak gündemi kendi istedikleri yöne çevirmeye çalışıyorlar.
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