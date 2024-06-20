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Tunca Nehri'nin yüzeyinin büyük bir kısmı yosun ve su mercimekleriyle kaplandı

AA ahaber.com.tr
Giriş: 20.06.2024 11:08
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Tunca Nehri’nin yüzeyinin büyük bir kısmı yosun ve su mercimekleriyle kaplandı

Edirne'den geçen Tunca Nehri'nin yüzeyinin bir bölümünde aşırı sıcaklar ve su akışının durağanlaşması nedeniyle yosun ve su mercimekleri oluştu.

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