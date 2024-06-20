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Şanlıurfa'da bu yıl sulama kanalı ve göletlerde 17 kişi boğuldu

AA ahaber.com.tr
Giriş: 20.06.2024 10:55
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Şanlıurfa’da bu yıl sulama kanalı ve göletlerde 17 kişi boğuldu

Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, bu yıl sulama kanalı ve göletlerde 17 kişinin boğulduğunu belirterek, "Sulama kanalları, barajlar ve göletler yüzmek ve serinlemek için uygun değildir. Buralarda suya girilmesi yasaklanmıştır ve son derece tehlikelidir. Lütfen çocuklarımızı bu tehlikeden koruyalım." uyarısında bulundu.

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