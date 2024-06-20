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Trakya'da 56 düzensiz göçmen yakalandı

Pınar Özenç ahaber.com.tr
Giriş: 20.06.2024 10:40
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Trakya’da 56 düzensiz göçmen yakalandı

Son dakika haberine göre Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da yasa dışı yollarla yurda girdiği tespit edilen 56 düzensiz göçmen yakalandı.

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