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Hindistan'da sahte içkiden 29 kişi öldü

AA ahaber.com.tr
Giriş: 20.06.2024 10:11
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Hindistan’da sahte içkiden 29 kişi öldü

Hindistan'ın güneyindeki Tamil Nadu eyaletinde sahte içkiden 29 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Press Trust of India haber ajansının haberine göre, eyalet yetkilisi M.S Prasanth, olayın Kallakurichi meydana geldiğini belirtti.

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