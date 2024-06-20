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Dünya mirası Nemrut'u bayramda yaklaşık 8 bin kişi ziyaret etti

İslim Esma Çobanoğlu ahaber.com.tr
Giriş: 20.06.2024 10:49
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Dünya mirası Nemrut’u bayramda yaklaşık 8 bin kişi ziyaret etti

Güneşin doğuşu ve batışının en güzel izlendiği yerlerden biri olan, UNESCO Dünya Mirası Listesi'ndeki Nemrut Dağı'nı Kurban Bayramı'nda yaklaşık 8 bin kişi gezdi.

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