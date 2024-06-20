Timur Cihantimur'un cezaevinden ilk fotoğrafı geldi! Annesi Eylem Tok'la ABD'ye firar etmişti! 2'nci kez hakim karşısına çıkıyor
Türkiye'de karıştığı kazada Oğuz Murat Aci'nin ölümüne neden olduktan sonra firar eden haklarında kırmızı bülten çıkarılan Eylem Tok ve oğlu Timur Cihantimur ABD'de yakalandı. İkilinin çıkarıldıkları ilk duruşmada tutukluluk hallerinin devamına karar verilmişti. Timur Cihantimur bugün (20 Haziran 2024) bir kez daha hakim karşısına çıkacak. Cezaevindeki koşullardan şikayetçi olan Cihantimur'un avukatlarının denetimli serbestlik isteyeceği öğrenilirken; cezaevinden ilk fotoğraf da geldi. İşte detaylar...
İstanbul Eyüpsultan'da 1 Mart tarihinde yaşanan kazada Oğuz Murat Aci'nin ölümüne neden olan 17 yaşındaki Timur Cihantimur ve onu yurt dışına kaçıran annesi Eylem Tok'un ABD'de, kazadan 106 gün sonra yakalanmıştı.
Anne-oğlu 18 Haziran'da farklı saatlerde mahkemedeydi. Eksik belgeler nedeniyle Eylem Tok hakkındaki dava 27 Haziran'a, oğlu Timur Cihantimur hakkındaki dava ise bugüne ( 20 Haziran) ertelendi. Cihantimur'un bugün Türkiye saati ile 20:30'da hakim karşısına çıkması bekleniyor.
YİNE DENETİMLİ SERBESTLİK TALEBİ
Voice of America muhabiri Mehmet Sümer, Timur Cihantimur avukatlarının Cihantimur'un Amerikan vatandaşı olması sebebiyle Amerika'da bir ikamet adresi gösterebileceklerini, dolayısıyla Cihantimur'un elektronik kelepçe ya da benzeri bir şekilde denetimli serbest bırakılmasını talep edeceklerini ileri sürdü. Savcıların ise kaçma şüphesinden dolayı tutuklu yargılamada ısrarcı olacağı iddia edildi.
EYLEM TOK'UN KADERİ BELLİ OLACAK
Hakimin vereceği karar Eylem Tok'un da akıbetini belirleyecek. 28 Haziran'da doğum günü olduğu öğrenilen Cihantimur'un cezaevi fotoğrafı da ortaya çıktı. Fotoğrafı gazeteci Emrullah Erdinç, sosyal medya hesabından yayımladı.
ADALET BAKANI YILMAZ TUNÇ'TAN "İADE" AÇIKLAMASI
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Washington Adalet Müşavirliği'nce Eylem Tok ve oğlu Timur Cihantimur'un duruşmalarının takip edildiğini, Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü'nce de ABD'deki tutuklu yargılama sürecinin çok yakından izlendiğini söyledi.
"YAKINDAN TAKİP EDİYORUZ"
Hürriyet'e konuşan Tunç, şu değerlendirmeleri yaptı: "Kaza hepimizi derinden üzdü. Kazaya neden olan ve ardından ABD'ye kaçan şüpheliler Timur Cihantimur ve annesi Eylem Tok hakkında Adalet Bakanlığı olarak ivedilikle kırmızı bülten ve geçici tutuklama evrakı düzenledik. ABD Adalet Bakanlığı'nda gerçekleştirilen toplantıda da şüphelilerin ülkemize iadesini sözlü olarak vurguladık. Adaletin tecellisi için sürecin başından bu yana ABD Adalet Bakanlığı nezdinde yazılı ve sözlü girişimlerimizi, devlet ciddiyetiyle en üst seviyede, en ince ayrıntısına kadar devamlı sürdürdük. 14 Haziran tarihinde ABD Boston'da yakalanarak gözaltına alınan ve çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanan şüpheliler Eylem Tok ve Timur Cihantimur'un yargılama süreçlerini de yakından takip ediyoruz. İadelerini aileleri umutla bekliyor. Yargılamaları noktasında inşallah sonuç alırız. Şüphelilerle ilgili sürecin hızlandırılması ve ülkemize bir an önce iadesi için tüm girişimlerimizi sürdürmeye devam edeceğiz. Tarafsız ve bağımsız yargımız tarafından yapılacak yargılama ile adalet yerini bulacaktır. Bundan kimsenin şüphesi olmasın."
TUVALETLERİ TEMİZLİYOR
Cihantimur'un Connecticut eyaletinde çocukların kaldığı bir ıslahevinde kaldığı, avukatlarının ıslahevinin koşullarının kötü olduğunu öne sürerek tahliye talebinde bulunduğu ancak talebi hâkimin red ettiği öğrenildi. Timur Cihantimur'un kaldığı yerde hırpalandığı, temizlik görevi verildiği, bu sebeplerle de başka bir yere nakil isteği de kabul edilmedi.
ANNE EYLEM TOK CEZA ALACAK MI?
Dava raporlarına göre Türkiye, Cihantimur için 'kasıtsız adam öldürme ve yaralama', annesi Tok için de 'suçluyu koruma' suçlamalarıyla iade talep ediyor. Tok'un Türkiye'ye iadesi durumunda ceza almaması da mümkün. Türk Ceza Kanunu 283'üncü maddesinin 3'üncü fıkrasına göre suç işleyen bir kişinin hükmün infazından kurtulması için yardım sağlayanın anne veya babası olması durumunda aile üyelerine ceza verilmiyor.
DURUŞMADA NELER YAŞANDI?
A Haber İstihbarat Şefi Ramazan Almaçayır, duruşma salonunda yaşananları özetledi. Almaçayır, "Hakim ikisini aynı duruşmada görmedi. Bunun nedeni Cihantimur'un ABD vatandaşı olması. İlk işlemleri tamamlandı diyebiliriz. İşlerin çok ciddi olduğunu görüyoruz. Türk yetkililerin yaptığı iade talepnamesi çok sıkı bir diplomasinin olduğunu gözler önüne seriyor. Duruşmada Eylem Tok'un bambaşka bir insan olduğu belirtiliyor. Turuncu tulum konunun ciddiyetini göstertiyor. Eylem Tok'un avukatını değiştireceği bu konuya bakan avukatın çıkışta gazetecilerin sorularını yanıtlamadığı öğrenildi. Timur Cihantimur'un avukatının tahliye talepleri reddedildi.Avukatı şartlarının iyi olmadığı belirtti." ifadelerini kullandı.
OLAYIN GEÇMİŞİ
Eyüpsultan'da 1 Mart'ta seyir halindeki 3 ATV aracından biri arızalanmış, yol kenarına çekilen arızalı araç tamir edilmeye çalışılırken aynı yönde ilerleyen iki araçtan birisi buradaki 3 ATV'ye çarpmış, yaralanan 5 kişiden Oğuz Murat Acı hayatını kaybetmişti.
Kazaya neden olan 17 yaşındaki sürücü Timur Cihantimur'un olay yerine gelen annesi Eylem Tok'un aracıyla buradan uzaklaşıp annesiyle önce Mısır'a, ardından da ABD'ye gittikleri tespit edilmişti.
Şüphelilerin iadesi için geçici tutuklama talep evrakı, Adalet Bakanlığınca ABD yetkili makamlarına iletilmişti.
Anne-oğlunun firarda bulundukları 106 gün içinde yakalanmamak için 5 eyalet değiştirdiği önce New York'a ardından ise Washington, California ve Miami'ye geçtiği ortaya çıktı.
ABD'de sürekli yer değiştiren ikilinin son olarak 20 gün önce Boston eyaletindeki Jamaica isimli bölgede lüks bir rezidansa yerleştiği tespit edildi.
Tok, gayrimenkulu kiralarken de bir sözleşme imzaladı.
Canavar anne, kaçış sürecinde polisin takibinden kurtulmak için sekiz ayrı telefon hattı kullandı. Bunların çoğu kullan-at tarzda takip edilemeyen telefonlardı. Anne ve oğlu, Boston'da kaldıkları rezidansa sürekli dışarıdan yemek söylüyorlardı. Eylem Tok tanınmamak için siparişi yabancı bir isim kullanarak veriyordu.
İkili sipariş için eve yakın bir restoranı tercih ediyorlardı.
TÜRK KURYE İHBAR ETTİ
Bu restoranda çalışan Türk kurye, tesadüfen siparişi götürdü ve Eylem Tok'la karşılaştı. Ardından polise ihbarda bulundu. İlk etapta İnterpol yetkililerine, akabinde de Boston Polisine zanlıların bilgileri iletildi.
İletilen bilgilerin ardından Boston Polisi düğmeye bastı. ABD'nin doğu yakası zaman dilimine göre 14 Haziran 09.30'da Eylem Tok ve oğlu Timur Cihantimur'un yaşadıkları yere baskın düzenlendi.
Baskın sonucunda 2 ismi gözaltına aldı. Gözaltı esnasında Eylem Tok'un bazı telefon görüşmeleri de gerçekleştirdiği öğrenildi.
4 AYRI PASAPORT BULUNDU
Eylem Tok ve oğlunun üzerinde 4 ayrı sahte pasaport bulundu.
Eylem Tok'un para trafiği de mercek altına alındı. Paraların ABD ve Türkiye dışında üçüncü bir ülkeden transfer edildiği belirlendi.
Anne ve oğlun yıllık ücretinin 46 bin dolar olan bir özel okulu da gezdiklerini de ortaya çıktı.İkilinin bu bölgede ev tutma nedeninin ise olası bir durumda Kanada'ya geçmek olduğu öğrenildi.
Eylem Tok'un yakalandıkları sırada "Ben anneyim, katil değil. Annelik iç güdüsüyle çocuğumu korumak istedim" dediği öğrenildi.
YÜKLÜ MİKTARDA NAKİT ELE GEÇİRİLDİ
Evde yapılan aramada bulunan 5000 dolar da tutanağa geçirildi.
Mahkeme belgelerine göre; Türk emniyeti, canavar anne ve oğlunun Küba'ya seyahat etmek için sahte pasaport alma çabalarının olduğunu değerlendirdi.
Tok ve oğlunun yakalanmadan önce, yıllığı 46 bin dolar olan British International School of Boston'ı gezdikleri de öğrenildi.
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