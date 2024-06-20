Timur Cihantimur’un cezaevinden ilk fotoğrafı geldi! Annesi Eylem Tok’la ABD’ye firar etmişti! 2’nci kez hakim karşısına çıkıyor

TUVALETLERİ TEMİZLİYOR

Cihantimur'un Connecticut eyaletinde çocukların kaldığı bir ıslahevinde kaldığı, avukatlarının ıslahevinin koşullarının kötü olduğunu öne sürerek tahliye talebinde bulunduğu ancak talebi hâkimin red ettiği öğrenildi. Timur Cihantimur'un kaldığı yerde hırpalandığı, temizlik görevi verildiği, bu sebeplerle de başka bir yere nakil isteği de kabul edilmedi.

ANNE EYLEM TOK CEZA ALACAK MI?

Dava raporlarına göre Türkiye, Cihantimur için 'kasıtsız adam öldürme ve yaralama', annesi Tok için de 'suçluyu koruma' suçlamalarıyla iade talep ediyor. Tok'un Türkiye'ye iadesi durumunda ceza almaması da mümkün. Türk Ceza Kanunu 283'üncü maddesinin 3'üncü fıkrasına göre suç işleyen bir kişinin hükmün infazından kurtulması için yardım sağlayanın anne veya babası olması durumunda aile üyelerine ceza verilmiyor.

DURUŞMADA NELER YAŞANDI?

A Haber İstihbarat Şefi Ramazan Almaçayır, duruşma salonunda yaşananları özetledi. Almaçayır, "Hakim ikisini aynı duruşmada görmedi. Bunun nedeni Cihantimur'un ABD vatandaşı olması. İlk işlemleri tamamlandı diyebiliriz. İşlerin çok ciddi olduğunu görüyoruz. Türk yetkililerin yaptığı iade talepnamesi çok sıkı bir diplomasinin olduğunu gözler önüne seriyor. Duruşmada Eylem Tok'un bambaşka bir insan olduğu belirtiliyor. Turuncu tulum konunun ciddiyetini göstertiyor. Eylem Tok'un avukatını değiştireceği bu konuya bakan avukatın çıkışta gazetecilerin sorularını yanıtlamadığı öğrenildi. Timur Cihantimur'un avukatının tahliye talepleri reddedildi.Avukatı şartlarının iyi olmadığı belirtti." ifadelerini kullandı.