Konya Şehir Hastanesi’nde zamanla yarış! Bir günlük bebeğe kalp operasyonu





"SAĞLIK DURUMU İYİ"

Ameliyatla ilgili bilgi veren Op. Dr. Şimşek, "Bebeğimize kardiyoloji tarafından yapılan eko değerlendirilmesinde TGA yani kalpten çıkan aort damarıyla akciğer atardamarlarının ters olduğu, ağır doğumsal bir kalp hastalığı tanısı almış. Hastanın Konya Şehir Hastanesi çocuk kalp ve damar cerrahisine helikopter ambulans ile sevki sağlandı. 24 saat içerisinde ameliyat hazırlıkları tamamlanarak bebeğimiz opere edildi. Yoğun bakım takiplerine devam edilen hastanın genel durumu iyi. Uyandı ve servis takibine alınacak" dedi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN