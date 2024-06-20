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TEM Otoyolu kenarında sır ceset! İnceleme başlatıldı

DHA ahaber.com.tr
Giriş: 20.06.2024 12:35 Güncelleme: 20.06.2024 13:03
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TEM Otoyolu kenarında sır ceset! İnceleme başlatıldı

İstanbul Gaziosmanpaşa'da TEM Otoyolu kenarındaki ağaçlık bölgede bir erkek cesedi bulundu. Ekipler cesetle ilgili inceleme yaparken, adı Adem Yoğurt olduğu öğrenilen adamın cenazesi Adil Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Gaziosmanpaşa TEM Otoyolu kenarındaki ağaçlık alanda Adem Yoğurt (34)'un cansız bedeni bulundu. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Yoğurt'un cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Olay yerine gelen Yoğurt'un yakınları sinir krizi geçirdi.

Olay, dün saat 17.00 sıralarında TEM Otoyolu Gaziosmanpaşa mevkii Ankara istikametinde meydana geldi.

Otoyolun kenarında bulunan ağaçlık alanda bir kişinin hareketsiz şekilde yattığını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri yaptığı çalışmada yerde hareketsiz yatan kişinin 34 yaşındaki Adem Yoğurt olduğu belirlendi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede, Yoğurt'un hayatını kaybettiği tespit edildi.

Olay yerinde geniş güvenlik önlemleri alınırken, olay yeri inceleme ekiplerini yaptığı çalışmaların ardından Yoğurt'un cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adil Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Yoğurt'un hayatını kaybetiğini öğrenen yakınları olay yerine akın ederken, bazıları sinir krizi geçirdi.

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