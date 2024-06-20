TEM Otoyolu kenarında sır ceset! İnceleme başlatıldı
İstanbul Gaziosmanpaşa'da TEM Otoyolu kenarındaki ağaçlık bölgede bir erkek cesedi bulundu. Ekipler cesetle ilgili inceleme yaparken, adı Adem Yoğurt olduğu öğrenilen adamın cenazesi Adil Tıp Kurumu'na kaldırıldı.
Gaziosmanpaşa TEM Otoyolu kenarındaki ağaçlık alanda Adem Yoğurt (34)'un cansız bedeni bulundu. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Yoğurt'un cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Olay yerine gelen Yoğurt'un yakınları sinir krizi geçirdi.
Olay, dün saat 17.00 sıralarında TEM Otoyolu Gaziosmanpaşa mevkii Ankara istikametinde meydana geldi.
Otoyolun kenarında bulunan ağaçlık alanda bir kişinin hareketsiz şekilde yattığını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Polis ekipleri yaptığı çalışmada yerde hareketsiz yatan kişinin 34 yaşındaki Adem Yoğurt olduğu belirlendi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede, Yoğurt'un hayatını kaybettiği tespit edildi.
Olay yerinde geniş güvenlik önlemleri alınırken, olay yeri inceleme ekiplerini yaptığı çalışmaların ardından Yoğurt'un cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adil Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Yoğurt'un hayatını kaybetiğini öğrenen yakınları olay yerine akın ederken, bazıları sinir krizi geçirdi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Avrupa askeri güç sıralaması belli oldu! Türkiye bölgedeki farkını ortaya koydu
- Müge Anlı ile Tatlı Sert sezon finali ne zaman? 2024 ATV Müge Anlı programı hangi tarihte sezon finali yapacak?
- Ev hanımlarına erken emeklilik rotası oluştu! SGK'ya ödemelerin 3'te 1'i devletten: İşte aylık ödeme tablosu
- Tarım Kredi Market İNDİRİMLERİ BAŞLADI! Hafta sonu kataloğu şimdiden geldi: Kıyma, ayçiçek yağı, zeytin, peynir uygun fiyatlı satışta
- Kargolar bugün açık mı, çalışıyor mu? 20 21 Haziran PTT, ARAS, MNG kargo kapalı mı? İşte çalışma saatleri...
- Bankalar bugün açık mı, ne zaman açılacak? 20-21 Haziran'da bankalar çalışıyor mu? Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıf Bankası...
- IBAN'dan para transferinde yeni dönem! Sistem kökten güncellendi: EFT, havale, FAST artık...
- Öğretmen seminer takvimi 2024 | Öğretmen seminerleri ne zaman, kaç gün sürecek? meb.gov.tr... Öğretmen seminer yeri sorgulama ekranı!
- Emekliye temmuz zammı ortaya çıktı! SSK, Bağ-Kur'luya 4 formüllü maaş hesabı! A'dan Z'ye tablo: 10.000, 12.500, 14.250 TL alana...
- Babalar Günü'nde Babaları Ağlatacak Mesajlar! Resimli, Duygusal, Komik, Unutulmaz, Anlamlı Babalar Günü Sözleri: 2024'ün En İyileri
- Gizli Boya Kutusunu Görebilen Var mı? Dikkat Ustalarına Meydan Okuyoruz!
- LOKUM GİBİ KAVURMA TARİFİ | Düdüklüde gerçek kavurma nasıl yapılır? Yumuşacık, koyun, kuzu, dana kavurma püf noktası...