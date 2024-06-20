TEM Otoyolu kenarında sır ceset! İnceleme başlatıldı

Gaziosmanpaşa TEM Otoyolu kenarındaki ağaçlık alanda Adem Yoğurt (34)'un cansız bedeni bulundu. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Yoğurt'un cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Olay yerine gelen Yoğurt'un yakınları sinir krizi geçirdi.

Olay, dün saat 17.00 sıralarında TEM Otoyolu Gaziosmanpaşa mevkii Ankara istikametinde meydana geldi.