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Tekirdağ'dan İstanbul yönüne araç yoğunluğu

DHA
Giriş: 20.06.2024 13:47
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Tekirdağ’dan İstanbul yönüne araç yoğunluğu

Kurban Bayramı tatilini turistik bölgelerde geçiren tatilcilerin bir kısmı, yaşadıkları kentlere dönmeye başladı. Dönüş nedeniyle Tekirdağ'dan İstanbul yönüne araç yoğunluğu yaşanıyor.

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