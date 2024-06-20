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Bakan Özhaseki: Deprem bölgesindeki 4 şehrin meydanını yeniden yapıyoruz

DHA ahaber.com.tr
Giriş: 20.06.2024 13:43
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Bakan Özhaseki: Deprem bölgesindeki 4 şehrin meydanını yeniden yapıyoruz

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, "Hatay, Kahramanmaraş, Malatya ve Adıyaman'da şehir meydanlarımızı altyapısı ve üstyapısıyla yeniden yapıyoruz" dedi.

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