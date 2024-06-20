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Çanakkale'de orman yangını! Bölgede kırmızı alarm

DHA ahaber.com.tr
Giriş: 20.06.2024 14:20 Güncelleme: 20.06.2024 15:06
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Çanakkale’de orman yangını! Bölgede kırmızı alarm

Son dakika haberi...Çanakkale'nin Ezine ilçesinde tarım arazisinde çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Alevler rüzgarın da etkisiyle yayılarak bozuk orman alanına sıçradı.

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