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TDV'den yardıma muhtaç Zimbabvelilere kurban eti yardımı

AA ahaber.com.tr
Giriş: 20.06.2024 15:22
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TDV’den yardıma muhtaç Zimbabvelilere kurban eti yardımı

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), vekaletle kurban organizasyonu kapsamında Zimbabve'de 45 bin ihtiyaç sahibi aileye ulaşıyor. Türkiye ve farklı ülkelerden Zimbabve'ye gelen yaklaşık 12 TDV gönüllüsüyle organizyonu yürüttüklerini dile getiren Çınar, 10 bin 500 hisse kurban etinin 45 bin aileye ulaştırılacağını ifade etti.

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