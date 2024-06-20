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Şanlıurfa'da kavurucu sıcaklık! 49 dereceyi gördü

AA ahaber.com.tr
Giriş: 20.06.2024 15:27
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Şanlıurfa’da kavurucu sıcaklık! 49 dereceyi gördü

Türkiye genelinde sıcaklıklar yükseliyor. Sıcak hava dalgasının etkisine giren Şanlıurfa'da termometreler 49 dereceyi gösterdi. Kentte, vatandaşlar serinlemek için tarihi Balıklıgöl çevresi ile benzeri gölgelik alanları tercih etti

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