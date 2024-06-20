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Araçtan atılan sigara izmariti yangın çıkardı

İHA ahaber.com.tr
Giriş: 20.06.2024 14:58
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Araçtan atılan sigara izmariti yangın çıkardı

Bursa-Yalova kara yolu üzerinde refüjde yangın çıktı. Sigara izmaritinden çıktığı tahmin edilen yangın, ekiplerin müdahalesi ile söndürüldü.

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