20 Haziran 2024, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

Silivri'de bariyere çarpan motosikletin sürücüsü öldü

AA ahaber.com.tr
Giriş: 20.06.2024 14:56
ABONE OL
Silivri’de bariyere çarpan motosikletin sürücüsü öldü

Silivri'de bariyere çarpan motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi. Kaza nedeniyle D-100 kara yolu Edirne istikametinde 2 şerit bir süreliğine trafiğe kapatıldı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör