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Depremde hasar gören tarihi cami restore ediliyor

DHA ahaber.com.tr
Giriş: 20.06.2024 14:55
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Depremde hasar gören tarihi cami restore ediliyor

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Gaziantep'in İslahiye ilçesinde hasar gören 159 yıllık tarihi Derviş Paşa Camisi'nde restorasyon çalışması başlatıldı.

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