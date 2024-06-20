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Şanlıurfa'da seyir halindeki araca kanlı pusu: 1 ölü, 1 yaralı

AA ahaber.com.tr
Giriş: 20.06.2024 16:26
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Şanlıurfa’da seyir halindeki araca kanlı pusu: 1 ölü, 1 yaralı

Şanlıurfa'da Viranşehir-Diyarbakır kara yolu üzerinde seyir halindeki bir otomobile silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda araçta bulunan 24 yaşındaki Ferhat Y. hayatını kaybederken, 71 yaşındaki Mehmet Y. ise yaralandı.

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