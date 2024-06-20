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İzmir Kemeraltı esnafı bayramda umduğunu bulamadı

DHA ahaber.com.tr
Giriş: 20.06.2024 16:42
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İzmir Kemeraltı esnafı bayramda umduğunu bulamadı

Tarihi Kemeraltı Çarşısı esnafı Kurban Bayramı'nda umduğunu bulamadı. İzmir Tarihi Kemeraltı Esnaf Derneği Başkanı Semih Girgin, sıcak hava ve çoğu kişinin 9 günlük tatil nedeniyle sahilleri tercih etmesi nedeniyle, bayramda bekledikleri heyecanı yaşayamadığını belirtip, Yine de çarşıya gelenler vardı ama dükkanlardan ellerinde poşetlerle çıkan bir insan grubu yoktu dedi.

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