20 Haziran 2024, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

Arıza yapan araca kamyon çarpmıştı! Feci kazanın görüntüleri ortaya çıktı

İHA ahaber.com.tr
Giriş: 20.06.2024 16:14 Güncelleme: 20.06.2024 16:25
ABONE OL
Arıza yapan araca kamyon çarpmıştı! Feci kazanın görüntüleri ortaya çıktı

Karabük'te bayram dönüşü arıza yapan hafif ticari araca arkadan gelen kamyonun çarpması sonucu 1'i ağır, 6 kişi yaralanmıştı. Feci kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Karabük'te bir çocuğun ağır olmak üzere 6 kişinin yaralandığı trafik kazasının yaşandığı anlara ait güvenlik kamerası ortaya çıktı. Bayram dönüşü memleketlerinden dönen bir ailenin bulunduğu hafif ticari aracın arıza yapması sonucu meydana gelen kazanın o anlara ait görüntüleri bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.



Kaza, sabah saatlerinde Karabük'ün Eskipazar ilçesine bağlı D-100 kara yolu Kemikli rampalarında meydana geldi. Çerkeş ilçesinden Gerede ilçesine doğru seyir halinde olan A.G. idaresindeki 14 BL 400 plakalı kamyon, Aktaş Kalesi mevkisinde aynı yönde ilerleyen ve bir arıza yapan Ü.S. idaresindeki 25 ADN 757 plakalı hafif ticari araca arkadan çarptı.

Meydana gelen kazada hafif ticari aracın sürücüsü Ü.S., ile aynı araçta bulunan yolcular A.S., C.A.S. (1), A.K.S., M.S. ve M.E.S. (9) yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Yaralılardan 9 yaşındaki M.E.S.'nin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

Kaza anı ise Kemikli rampalarında yer alan bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde kamyonun D-100 kara yolunun Kemikli mevkisinde yol kenarında duran hafif ticari araca arkadan çarpması yer alıyor.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör