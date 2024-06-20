Arıza yapan araca kamyon çarpmıştı! Feci kazanın görüntüleri ortaya çıktı

Karabük'te bir çocuğun ağır olmak üzere 6 kişinin yaralandığı trafik kazasının yaşandığı anlara ait güvenlik kamerası ortaya çıktı. Bayram dönüşü memleketlerinden dönen bir ailenin bulunduğu hafif ticari aracın arıza yapması sonucu meydana gelen kazanın o anlara ait görüntüleri bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.





Kaza, sabah saatlerinde Karabük'ün Eskipazar ilçesine bağlı D-100 kara yolu Kemikli rampalarında meydana geldi. Çerkeş ilçesinden Gerede ilçesine doğru seyir halinde olan A.G. idaresindeki 14 BL 400 plakalı kamyon, Aktaş Kalesi mevkisinde aynı yönde ilerleyen ve bir arıza yapan Ü.S. idaresindeki 25 ADN 757 plakalı hafif ticari araca arkadan çarptı.