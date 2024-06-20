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Şanlıurfa'da otomobil tankere çarpı: 1 ölü, 1 yaralı

DHA ahaber.com.tr
Giriş: 20.06.2024 14:27
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Şanlıurfa’da otomobil tankere çarpı: 1 ölü, 1 yaralı

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde akaryakıt tankerine arkadan çarpan otomobilin sürücüsü Abdulmenaf Öngün (71) ağır yaralandı, eşi Lerin Öngün (66) ise hayatını kaybetti.

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