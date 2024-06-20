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Denizde ayağı burkuldu! Boğulma tehlikesi atlattı

DHA ahaber.com.tr
Giriş: 20.06.2024 14:37
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Denizde ayağı burkuldu! Boğulma tehlikesi atlattı

Kocaeli'de 77 yaşındaki bir vatandaş denizde yüzdüğü sırada ayağı burkulunca boğulma tehlikesi geçirdi. Çevredekiler tarafından kurtarılan vatandaş hastaneye kaldırıldı.

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde, denizde ayağı burkulunca dengesini kaybedip boğulma tehlikesi geçiren Mehmet Hüseyin Birol (77), diğer tatilciler tarafından kurtarıldı.

Olay, saat 12.30 sıralarında Darıca ilçesi Bayramoğlu Mahallesi'ndeki plajda meydana geldi. Serinlemek için denize giren Mehmet Hüseyin Birol, ayağı burkulunca düşüp boğulma tehlikesi geçirdi. Sahildekiler, çırpındığını gördükleri Birol'u, denize girerek kurtardı. Kıyıya çıkarılan Birol, ihbarla bölgeye gelen sağlık ekiplerine teslim edildi. Ambulansla bir özel hastaneye kaldırılan Mehmet Hüseyin Birol'un sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

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