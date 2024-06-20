Denizde ayağı burkuldu! Boğulma tehlikesi atlattı

Olay, saat 12.30 sıralarında Darıca ilçesi Bayramoğlu Mahallesi'ndeki plajda meydana geldi. Serinlemek için denize giren Mehmet Hüseyin Birol, ayağı burkulunca düşüp boğulma tehlikesi geçirdi. Sahildekiler, çırpındığını gördükleri Birol'u, denize girerek kurtardı. Kıyıya çıkarılan Birol, ihbarla bölgeye gelen sağlık ekiplerine teslim edildi. Ambulansla bir özel hastaneye kaldırılan Mehmet Hüseyin Birol'un sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN