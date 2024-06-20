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Antalya'da aşırı sıcaklarla birlikte nem tehlikesi de artışta

İHA ahaber.com.tr
Giriş: 20.06.2024 15:35
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Antalya’da aşırı sıcaklarla birlikte nem tehlikesi de artışta

Antalya'daki hava sıcaklığının aniden artmasıyla birlikte nem oranı yüzde 86'ya termometreler ise 35 dereceyi aştı. Turizmin en büyük ili olan şehirde ise deniz suyu sıcaklığı 29 derece olarak ölçüldü.

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