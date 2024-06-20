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O ilimizde bazı plajlara giriş yasağı! Kaymakamlıktan açıklama

ahaber.com.tr AA
Giriş: 20.06.2024 21:17
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O ilimizde bazı plajlara giriş yasağı! Kaymakamlıktan açıklama

Kocaeli'nin Karadeniz'e kıyısı bulunan Kandıra ilçesindeki vatandaşları yakından ilgilendiren haberi kaymakamlık duyurdu. Yapılan açıklamada olumsuz hava şartları nedeniyle yarın bazı plajlarda denize girilmesine izin verilmeyeceği belirtildi.

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