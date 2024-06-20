Çanakkale'de bir orman yangını daha! Tahliye edilen köy sayısı yükseldi | A Haber sıcak bölgede
Çanakkale'nin Ezine ilçesindeki çöp döküm alanında yangın çıktı. Alevler rüzgarında etkisiyle büyüyüp, ormana sıçradı. Alevlere havadan ve karadan müdahale ediliyor. Öte yandan alevlerin tehdit ettiği Ezine'ye bağlı Kiremitoba köyünün ardından Aladağ köyü de tahliye edildi. A Haber muhabiri Vedat Sezer sıcak bölgeden son durumu aktardı. Sezer açıklamalarında "Alevler bölgedeki yaşamı da tehdit eden cinste ve çevre illerden destek istendi" dedi. İşte detaylar...
Rüzgar nedeniyle yayılan alevler, ormana da sıçradı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve orman ekipleri sevk edildi.
Çıkış nedeni belirlenemeyen yangına, havadan ve karadan müdahale sürüyor.
A Haber muhabiri Vedat Sezer sıcak bölgeden son durumu aktardı.
İşte Sezer'in açıklamalarından satır başlıkları;
"Yaklaşık 1 saat önce çıkan yangın şu an yerleşim alanlarını etkilemiş durumda. Bazı köylerde evlere de sıçradığı duyumunu aldık. Ezine'de Kiremitoba Köyünde yangın etkisini arttırıyor. Bu alevler anayolun öbür tarafına da geçerek çapını genişletti ve başka köylere de yayıldı."
ALEVLER BÖLGEDEKİ YAŞAMI DA TEHDİT EDEN CİNSTE
"Rüzgarın etkisi oldukça şiddetli ve nasıl önü kesilecek bilemiyoruz. Hemen arkamızda bir akaryakıt istasyonu var ve oraya doğru ilerlememesi için vatandaşlar da çaba sarf ediyor. Bu alevler bölgedeki yaşamı da tehdit eden cinste."
YANGIN BÜYÜYOR DESTEK İSTENDİ
"AFAD başta olmak üzere UMKE ekipleri ve sağlık çalışanları yönlendirildi bölgeye aynı zamanda çevre illerde de destek istendi. Şu anda herhangi bir can kaybı yok fakat ciddi bir maddi hasar söz konusu."
TAHLİYTE EDİLEN KÖY SAYISI YÜKSELDİ
Alevlerin tehdit ettiği Ezine'ye bağlı Kiremitoba köyünün ardından Aladağ köyü de tahliye edildi.
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