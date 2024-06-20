Çanakkale’de bir orman yangını daha! Tahliye edilen köy sayısı yükseldi | A Haber sıcak bölgede

ALEVLER BÖLGEDEKİ YAŞAMI DA TEHDİT EDEN CİNSTE

"Rüzgarın etkisi oldukça şiddetli ve nasıl önü kesilecek bilemiyoruz. Hemen arkamızda bir akaryakıt istasyonu var ve oraya doğru ilerlememesi için vatandaşlar da çaba sarf ediyor. Bu alevler bölgedeki yaşamı da tehdit eden cinste."

YANGIN BÜYÜYOR DESTEK İSTENDİ

"AFAD başta olmak üzere UMKE ekipleri ve sağlık çalışanları yönlendirildi bölgeye aynı zamanda çevre illerde de destek istendi. Şu anda herhangi bir can kaybı yok fakat ciddi bir maddi hasar söz konusu."