İzmir’de yangın! Alevlerle mücadele sürüyor | Bir mahalle boşaltıldı

Yangın, saat 14.00 sıralarında ilçeye bağlı Ilgındere Mahallesi'nde bulunan ormanlık alanda çıktı. Henüz bilinmeyen bir sebeple başlayan yangına İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri 4 uçak, 4 helikopter, 27 arazöz, 8 su ikmal ve 6 dozer aracı ile müdahale ediyor.

Bergama'da çıkan orman yangınında müdahale sürerken bir mahalle tahliye edildi.