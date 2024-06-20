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İzmir'de yangın! Alevlerle mücadele sürüyor | Bir mahalle boşaltıldı

ahaber.com.tr İHA
Giriş: 20.06.2024 21:41 Güncelleme: 20.06.2024 21:53
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İzmir’de yangın! Alevlerle mücadele sürüyor | Bir mahalle boşaltıldı

İzmir'in Bergama ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Alevlere havadan ve karadan müdahale edilirken ekipler tarafından yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor. Öte yandan yangında bir mahalle tedbiren boşaltılarak vatandaşlar güvenli alana yönlendirildi.

Yangın, saat 14.00 sıralarında ilçeye bağlı Ilgındere Mahallesi'nde bulunan ormanlık alanda çıktı. Henüz bilinmeyen bir sebeple başlayan yangına İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri 4 uçak, 4 helikopter, 27 arazöz, 8 su ikmal ve 6 dozer aracı ile müdahale ediyor.

Bergama'da çıkan orman yangınında müdahale sürerken bir mahalle tahliye edildi.

BİR MAHALLE BOŞALTILDI

Alevlere müdahale 7 saati aşkın bir süredir devam ederken, 282 kişinin yaşadığı Sarıcalar Mahallesi'nde ikamet eden vatandaşlar jandarma ekiplerince tedbiren evlerinden çıkarılarak güvenli bir alana yönlendirildiler. Ekiplerin alevlere müdahalesinin sürdüğü öğrenildi.

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