Ne olduysa bir anda oldu! Kahvaltı yaparken korkunç şekilde can verdi

Akıllara durgunluk veren kaza, Kayabaş Mahallesi'nde 15 Haziran tarihinde meydana geldi. Fethiye istikametinden Korkuteli istikametine gelen Selma Ö. yönetimindeki 45 ADM 183 plakalı otomobil, Kayabaş Mahallesi'nde kavşağa geldiğinde Feyyaz Karacan'ın evine girmişti. Kazada evde kahvaltı yapan ve Muratpaşa Belediyesi Özel Kelam Müdürlüğünde görevli olan Feyyaz Karacan ağır yaralanırken, otomobil sürücüsü ise kazayı hafif yaralı olarak atlatmıştı.