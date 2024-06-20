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Ne olduysa bir anda oldu! Kahvaltı yaparken korkunç şekilde can verdi

ahaber.com.tr İHA
Giriş: 20.06.2024 22:52
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Ne olduysa bir anda oldu! Kahvaltı yaparken korkunç şekilde can verdi

Antalya'da sabah saatlerinde kahvaltı yapan adam evine otomobilin dalması ile ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan talihsiz adam hayatını kaybetti.

Akıllara durgunluk veren kaza, Kayabaş Mahallesi'nde 15 Haziran tarihinde meydana geldi. Fethiye istikametinden Korkuteli istikametine gelen Selma Ö. yönetimindeki 45 ADM 183 plakalı otomobil, Kayabaş Mahallesi'nde kavşağa geldiğinde Feyyaz Karacan'ın evine girmişti. Kazada evde kahvaltı yapan ve Muratpaşa Belediyesi Özel Kelam Müdürlüğünde görevli olan Feyyaz Karacan ağır yaralanırken, otomobil sürücüsü ise kazayı hafif yaralı olarak atlatmıştı.

HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastanede tedavi altına alınan Feyyaz Karacan'dan acı haber geldi. Karacan, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Karacan'ın ölüm haberini sosyal medya hesabından paylaşan ve ailesine başsağlığı dileklerinde bulunan Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, "Özel Kalem Müdürlüğümüzde çalışan belediye emekçimiz, kardeşimiz Feyyaz Karacan'ı elim bir kaza sonucu günlerdir süren yaşam mücadelesinin ardından kaybettik. Feyyaz kardeşime Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine sabırlar diliyorum. Başımız sağ olsun" ifadelerini kullandı.

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