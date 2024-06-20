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Mardin'de üstsüz yürüyen kadın hastane kaldırıldı

DHA ahaber.com.tr
Giriş: 20.06.2024 14:49
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Mardin’de üstsüz yürüyen kadın hastane kaldırıldı

Mardin'de sokak ortasında üstsüz bir şekilde yürüyen ve etrafındakilere "Beni siz delirttiniz" şeklinde bağıran kadın polis ekipleri tarafından yakalanarak hastaneye kaldırıldı.

Mardin'de sokakta üstsüz halde yürüyen kadın, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. "Beni siz delirttiniz" diye bağıran kadın, hastaneye kaldırıldı. Artuklu ilçesi Vali Ozan Caddesi'nde sabah saatlerinde kimliği öğrenilemeyen kadın, üstsüz halde Kızıltepe Kavşağı'na kadar yürüdü.

Bu sırada kadının, "Beni siz delirttiniz" diye bağırdığı belirtildi. Kadının üstsüz yürüdüğü anlar, trafikteki bir kişi tarafından cep telefonuyla kayda alındı. Kadın, gelen polis ekipleri tarafından hastaneye götürülürken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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