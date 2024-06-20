Mardin’de üstsüz yürüyen kadın hastane kaldırıldı

Bu sırada kadının, "Beni siz delirttiniz" diye bağırdığı belirtildi. Kadının üstsüz yürüdüğü anlar, trafikteki bir kişi tarafından cep telefonuyla kayda alındı. Kadın, gelen polis ekipleri tarafından hastaneye götürülürken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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