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Kamyon yol kenarında duran hafif ticari araca çarptı

DHA ahaber.com.tr
Giriş: 20.06.2024 14:52
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Kamyon yol kenarında duran hafif ticari araca çarptı

Karabük'te kamyon, yol kenarında duran hafif ticari araca çarptı. Kazada hafif ticari araçtaki 2'si çocuk, 6 kişi yaralandı.

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