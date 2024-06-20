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Bingöl'de çıkan yangında müstakil ev kullanılamaz hale geldi

ahaber.com.tr AA
Giriş: 20.06.2024 14:42
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Bingöl’de çıkan yangında müstakil ev kullanılamaz hale geldi

Bingöl'de müstakil evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangında, müstakil ev kullanılamaz hale gelirken evde bulunan 65 yaşındaki kadın komşusunun yardımıyla kurtarıldı.

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