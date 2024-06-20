Manisa’da jandarmadan kumar baskını! Kumar oynarken suçüstü yakalandılar

İş yerine yapılan baskında 2 bin 500 TL ve iskambil kağıdı el geçirildi. İş yeri sahibi M.A. hakkında "kumar oynanması için yer ve imkan sağlama" suçundan işlem yapıldı. Kumar oynayan şahıslar hakkında ise idari para cezası düzenlendi.

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