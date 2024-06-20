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Manisa’da jandarmadan kumar baskını! Kumar oynarken suçüstü yakalandılar

İHA
Giriş: 20.06.2024 22:05
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Manisa’da jandarmadan kumar baskını! Kumar oynarken suçüstü yakalandılar

Manisa’nın Salihli ilçesinde bir iş yerinde kumar oynarken yakalanan şahıslara idari para cezası uygulandı.

Manisa İl Jandarma Komutanlığına bağlı Salihli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, huzurun ve asayişin sağlanması amacıyla çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Önleyici kolluk devriyesi esnasında jandarma ekipleri, M.A.'ya ait iş yerinde kumar oynandığı tespit edildi.

İş yerine yapılan baskında 2 bin 500 TL ve iskambil kağıdı el geçirildi. İş yeri sahibi M.A. hakkında "kumar oynanması için yer ve imkan sağlama" suçundan işlem yapıldı. Kumar oynayan şahıslar hakkında ise idari para cezası düzenlendi.

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