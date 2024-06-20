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Kadın basketbolcullardan depremzede çocuklara sürpriz! Basketköy'de çocuklarda buluştular

AA ahaber.com.tr
Giriş: 20.06.2024 22:08
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Kadın basketbolcullardan depremzede çocuklara sürpriz! Basketköy’de çocuklarda buluştular

Hatay'da 13 ve 16 yaş altı kadın basketbolcular, depremzedeler için kurulan 100 konteynerlik "Basketköy"ü ziyaret etti.

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