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Kurban Bayramı tatilinin ilk 5 gününde trafikte acı bilanço! Onlarca ölü binlerce yaralı

Pınar Özenç ahaber.com.tr
Giriş: 20.06.2024 09:58 Güncelleme: 20.06.2024 10:15
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Kurban Bayramı tatilinin ilk 5 gününde trafikte acı bilanço! Onlarca ölü binlerce yaralı

Son dakika haberine göre İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kurban Bayramı tatilinin ilk 5 gününde yaşanan trafik kazalarında 36 kişinin hayatını kaybettiğini, 6 bin 550 kişinin ise yaralandığını açıkladı.

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