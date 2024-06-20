İstanbul’da yangın paniği! Çatıda başladı 4 kişi mahsur kaldı





Asya Altun, "Yangın çıkarken arkada bunlar seslendi yangın var diye. Tam 4 tane insan vardı içeride. İtfaiyede yanlış yöne yönlendirilmiş arka tarafa. Yoksa bu tarafta bir saat onlar cayır cayır yanmıştı zaten. Şimdi iyiler çok şükür" dedi. Yangın sonrası dairede maddi hasar meydana geldi.

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