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Bursa'da eski yapım bomba imha edildi

İHA ahaber.com.tr
Giriş: 20.06.2024 09:50
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Bursa’da eski yapım bomba imha edildi

Bursa'nın Karacabey ilçesinde jandarma ekipleri eski yapım bomba tespit etti. Çevre güvenliğini alan ekipler, bombayı imha etti.

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