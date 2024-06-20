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Kuğulu Park'taki yavru kuğular büyüdü

İHA ahaber.com.tr
Giriş: 20.06.2024 14:53
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Kuğulu Park’taki yavru kuğular büyüdü

Kuğulu Park, bayram tatilini Ankara'da geçiren başkentlilerin en çok tercih ettiği yerlerden biri olurken 8 Mart'ta dünyaya gelen siyah kuğu yavruları, 3,5 ayda hızla büyüyerek çocukların ve vatandaşların neşe kaynağı oldu.

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