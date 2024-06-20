Dolandırıcıların tuzakları çileden çıkardı! Zavallı kadına "dolandırıldınız" tuzağı
Mersin’de çilek tarlasında işçi olarak çalışan 51 yaşındaki Nermin T.’yi arayan kişiler, banka hesaplarının kötü niyetli insanların eline geçtiğini söyleyerek talihsiz kadının 105 bin lirasını dolandırdı.
Mersin'de çilek işçisi Nermin T. (51), dolandırıldığına ikna edilerek dolandırıldı... 5 Ağustos 2022 günü Nermin T.'yi arayarak 'Komiser' olduğunu söyleyen dolandırıcı, banka hesabının dolandırıcıların eline geçtiğini, elindeki altınlarını bozdurup vereceği hesap numarasına yatırması gerektiğini ve bu sırada telefonu açık tutmasını söyledi.
Paniğe kapılan Nermin T., kuyumcuya gidip bozdurduğu altınların parasını sahte komiserin verdiği hesaba yatırdı. 105 bin lirasını dolandırıcıların hesabına yatırdıktan sonra telefonu kapatan Nermin T.'yi bu kez eşi aradı. Eşine de aynı numaradan aynı şeylerin söylendiğini öğrenen kadın dolandırıldığını anladı.
Nermin T.'nin şikâyeti üzerine başlatılan soruşturmada; Nermin T.'yi arayan numaranın piyasada açık hat olarak satılan ve 'patates hat' diye tabir edilen hatlardan olduğu, şüphelilerin kimliklerini gizlemek için yabancı uyruklu kişiler adına hat çıkardığı belirlendi.
Kimlikleri tespit edilen dolandırıcılardan Levent T. olayla ilgisi olmadığını, internette tanıştığı kişilerin 1500 lira karşılığında hesabını para aktarımı için kullandığını öne sürerek suçlamaları reddetti.
Sabah'ın haberine göre; Şüpheli Nebi Y. ise internette gördüğü iş ilanını aradığında, kendisinden banka hesabı açmasını istediklerini, iş görüşmesinde ise kripto borsasında kaldıraçlı işlem yapması durumunda yüzde 5 komisyon vereceklerini söylediklerini, hesabına paranın ne şekilde geldiğini bilmediğini iddia etti. Savcılık şüphelilerin "Kendisini kamu görevlisi olarak tanıtmak suretiyle dolandırıcılık" suçundan 10'ar yıla kadar hapislerini talep etti.
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