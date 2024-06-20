Dolandırıcıların tuzakları çileden çıkardı! Zavallı kadına "dolandırıldınız" tuzağı

Sabah'ın haberine göre; Şüpheli Nebi Y. ise internette gördüğü iş ilanını aradığında, kendisinden banka hesabı açmasını istediklerini, iş görüşmesinde ise kripto borsasında kaldıraçlı işlem yapması durumunda yüzde 5 komisyon vereceklerini söylediklerini, hesabına paranın ne şekilde geldiğini bilmediğini iddia etti. Savcılık şüphelilerin "Kendisini kamu görevlisi olarak tanıtmak suretiyle dolandırıcılık" suçundan 10'ar yıla kadar hapislerini talep etti.

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